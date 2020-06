Coronavirus, Cina: 57 nuovi casi, il dato più alto da aprile

La Cina ha registrato 57 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, si tratta del dato più alto a livello giornaliero da aprile. In particolare si teme per Pechino, dove i nuovi contagiati sono 36. Il nuovo cluster di infezioni ha portato a ordini di lockdown e nuove misure restrittive in 11 complessi residenziali vicini al mercato dove si ritiene si sia diffuso il virus.