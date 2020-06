Matteo Salvini rilancia il ponte sullo Stretto: "serve all'Italia e darà tanto lavoro"

“Le infrastrutture sono fondamentali per il lavoro. Un ponte che unisca Sicilia e Calabria serve all'Italia, ai siciliani ai calabresi. E darà lavoro a migliaia e migliaia di persone", così Matteo Salvini nel corso delle numerose tappe in Sicilia e Calabria in cui ha avuto modo di ascoltare le difficoltà di comuni cittadini e di diverse categorie produttive ma anche di raccogliere proposte dai territori per trasformarle, nei prossimi giorni, in iniziativa parlamentare.

Il leader della Lega ha incontrato i rappresentanti delle aziende che operano nel mondo del turismo ma anche pescatori, ristoratori, albergatori, lavoratori autonomi e dipendenti, tante famiglie e cittadini in difficoltà a causa del lock down e delle promesse non mantenute dal governo.