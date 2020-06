Parassiti in piazza e migranti al balcone, Salvini: "portateveli a casa vostra"

"Democratici" parassiti in piazza a contestare e cantare "bella ciao" e migranti sul balcone dello sprar a fare le corna. Un contesto non usuale quello che il leader della Lega Matteo Salvini si è trovato di fronte durante la visita a Milazzo dove ha incontrato tra gli altri pescatori e albergatori.

Con fermezza e la coerenza che lo contraddistingue Matteo Salvini si è rivolto allo sparuto gruppo di contestatori: "vedete quel balcone? Quelli sono i turisti che non ci piacciono, sono turisti per i quali paghiamo un caro prezzo mentre l'Europa si gira dall'altra parte. Noi invece - ha aggiunto Salvini - vogliamo che in Sicilia vengano turisti che spendono, che danno ossigeno all'economia. Ecco, visto che siete così sensibili, ciascuno di voi ne prenda due o tre e se li porti a casa sua, gli italiani sono stufi di dover pagare di tasca propria mentre qualche buonista alimenta questo business. E' il momento di pensare agli italiani, alle famiglie in difficoltà e alle aziende che a causa della pandemia rischiano di non poter ripartire".