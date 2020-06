Mes, Gelmini: "Conte per il sì, M5S per il no..."

''Il premier Conte lascia intendere, attraverso indirizzati retroscena, che il governo sarebbe intenzionato a chiedere l'utilizzo del Mes. Di Maio e Di Battista, invece, chiariscono subito che il Movimento 5 Stelle, azionista di maggioranza dell'esecutivo, non ha alcuna intenzione di aprire al Fondo Salva Stati. Ci aspettiamo, una volta per tutte, una presa di posizione chiara da parte di Palazzo Chigi. Rinunciare per pura ideologia a 36 miliardi indispensabili per i nostri ospedali e per il nostro sistema sanitario sarebbe un danno inspiegabile per il nostro Paese". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.