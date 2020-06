Statua di Montanelli, FI: "Sgomberate il Lume"

"Con un lungo post di accompagnamento alla pubblicazione del video dell'atto vandalico contro la statua di Indro Montanelli di sabato sera, il collettivo Lume ha rivendicato l'azione. Auspico che il Comune di Milano si attivi prontamente per risarcire i danni arrecati e i costi per la pulizia del monumento". Lo afferma Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Milano.



"Un'altra azione immediata è quella di chiedere lo sgombero sia del casello di piazzale Baiamonti che del magazzino di via Vittorio Veneto entrambi occupati dal collettivo. Anche se ho i miei dubbi visto che in passato l'assessore Scavuzzo, delegata alla sicurezza, non ha mai preso le distanze dal suo amico Tommaso Proverbio, tra gli animatori del movimento studentesco", conclude l'esponente di Forza Italia.



Sulle barricate anche la Lega. Il consigliere comunale e regionale Max Bastoni ha scritto su Facebook: "Feccia rossa, vernice rossa! È stata nuovamente imbrattata di vernice la statua del giornalista Indro Montanelli che si trova vicino all’ingresso dei giardini pubblici a lui intitolati, lungo Corso Venezia a Milano". Bastoni si è fatto fotografare accanto al monumento imbrattato dai centri sociali.