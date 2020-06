Molinari: "Minacce a Salvini? Silenzio da certa politica"

"Solidarietà al segretario del mio partito e amico Matteo Salvini, nuovamente bersaglio di insulti e minacce di morte via social. Bisogna porre fine a questa vergogna e punire chi alimenta violenza in rete. Tanto odio va condannato: sconcertante, però, il silenzio assordante di certa parte politica, evidentemente in difficoltà anche sul piano umano". Lo dichiara in una nota Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, dopo gli inviti dei soliti odiatori di professione a sparare in testa al leader leghista.