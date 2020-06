Stati generali, Calenda: "Ignobile baracconata"

"Potremmo semplicemente ridere di questa ignobile baracconata organizzata da Casalino per Conte. Ma non possiamo perché ancora una volta è l'immagine dell'Italia ad uscirne danneggiata". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, postando un video su Twitter. "Fa tristezza vedere persone serie come Gualtieri far parte di questo circo Barnum che coinvolge anche importanti personalità internazionali", sottolinea.



"Potremmo tollerarlo perché non è la prima volta che in Ialia si fanno baracconate simili", il problema è "l'incredibile figuraccia che facciamo ogni volta". E' una cosa "indegna, non si fa in nessun paese", invece dei "pizzini di Casalino per giornalisti" il governo dovrebbe andare in Europa "con un piano serio e articolato" a spiegare che riforme intende portare avanti.