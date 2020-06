Stati generali, leghista campano: "Soldi sprecati"

"Tanto rumore, tanti soldi buttati, una settimana di parole sprecate, per poi chiedere all'Europa i soldi del Mes, al contrario di quanto promesso sinora. Gli Stati Generali di Giuseppe Conte sono l'ennesima dimostrazione che Cinquestelle e Pd non sono capaci di governare e non mantengono mai - ma proprio mai! - gli impegni presi". Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania.