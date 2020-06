Renzi invoca il Mes, il M5S si divide sul congresso

Ancora poche settimane di pazienza e si conoscerà la posizione dell'Italia sul ricorso al Meccanismo Europeo di Stabilità: il ministro degli Affari Europei ha già fatto sapere che sarà il Parlamento a valutare dati alla mano nel mese di luglio, ma intanto crescono le pressioni su Giuseppe Conte e sull'esecutivo perche' sia "sciolta la riserva". Il Partito democratico, prima con Nicola Zingaretti e poi con tutto il gruppo dirigente, ha spiegato di ritenere imprescindibile il ricorso allo strumento europeo per risollevare le sorti della sanità pubblica. Stessa posizione da Italia Viva.



E', tuttavia, il Movimento 5 stelle a opporre le maggiori resistenze: l'ipotesi di ricorrere allo strumento divide i gruppi parlamentari, con i governisti a chiedere di non farne una "crociata" e i duri e puri che mantengono la linea del 'No' secco. "La nostra posizione non è cambiata", fanno sapere dai vertici del Movimento mentre il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, smentisce di aver imboccato una linea "aperturista" nei confronti del Mes.



"E' evidente che noi chiederemo i soldi del Mes", afferma Matteo Renzi in collegamento con SkyTg24. M5S continua a dire no? "Io penso che sia tutto un gioco delle parti dentro ai 5Stelle in attesa della decisione", replica il leader di Italia Viva.