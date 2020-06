Statue di Montanelli vandalizzata, protesta la Lega milanese

"I vandalismi alla statua di Indro Montanelli confermano che la mamma dei cretini purtroppo è sempre incinta ma anche che a Milano c’è un crescente è preoccupante clima d’odio rosso alimentato a sinistra: prima le scritte contro ‘Fontana assassino’, poi volantini deliranti e cortei del Carc e dei centri sociali con slogan da anni di Piombo, ora la furia iconoclasta contro Montanelli.

Brutti segnali. Sta succedendo tutto a Milano e non è un caso...". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



"Un episodio becero che non fa certamente onore a una città come Milano e che ci auguriamo venga condannato da tutta la sinistra milanese”. Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, commenta quanto accaduto sabato sera nei giardini di via Palestro a Milano, dove è stata vandalizzata la statua di Indro Montanelli. “Avere imbrattato con della vernice rossa la statua di una grande personalità del giornalismo e della storia di questo paese rappresenta un gravissimo atto di violenza”. “L’episodio avvenuto", conclude Scurati, "è figlio di un clima di caccia alle streghe e dei brutali eccessi di un finto antirazzismo capace solo di inneggiare all’odio e che sfocia purtroppo in casi come questi".