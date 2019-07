Iran-USA, è ancora scontro. Sui tabloid inglesi

Il presidente Usa, Donald Trump, uscì dall'accordo sul nucleare iraniano per fare un dispetto al suo predecessore, Barack Obama che lo aveva firmato: nuovi esplosivi 'memo' dell'allora ambasciatore Gb in Usa. Sir Kim Darroch la settimana scorsa è stato costretto a dimettersi perché aveva scritto, in cablogrammi anche quelli riservati, che Trump è "un inetto" e nel frattempo ha lasciato la sede di Washington. Ora sul Mail on Sunday è uscita una seconda serie dei suoi rapporti confidenziali a Londra. Nel maggio del 2018, l'allora capo del Foreign Office, Boris Johnson, era andato a Washington per cercare di persuadere Trump a non abbandonare l'accordo sul nucleare.



Rientrato Johnson a Londra, il diplomatico scriveva al Foreign Office: "L'amministrazione ha messo su un atto di vandalismo diplomatico, apparentemente per ragioni ideologiche e di personalità, 'era l'accordo di Obama'". In un'altro rapporto, Darroch raccontava delle divisioni all'interno dell'amministrazione e criticava la Casa Bianca per la mancanza di strategia di lungo termine.



La prima serie di cablogrammi riservati filtrati sul tabloid britannico hanno portato Usa e Gb sull'oro della crisi diplomatica. Scotland Yard nelle ultime ore aveva ammonito esplicitamente la stampa a non pubblicare altro materiale riservato. Ma Scotland Yard non ci sperava: nei giorni scorsi una fonte aveva detto di temere che ci sarebbero state altre fughe di notizie. La 'talpa' non e' stata ancora trovata.