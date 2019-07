Salvini impiccato, protesta la Lega

"Poche settimane fa Vauro che auspicava la morte di Salvini in una sua vignetta, adesso ecco Staino con un’altra macabra vignetta in cui Matteo Salvini viene impiccato e si esulta perché San Gennaro ha fatto il miracolo. E il miracolo sarebbe l’impiccagione di un padre di famiglia, di un uomo perbene e onesto che serve le istituzioni e che, oltre tutto, particolare non secondario in una democrazia, viene votato da più di un italiano su tre? Mi vergogno io per loro". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"L’ho già detto per Vauro e lo ripeto per Staino: sono sempre stato e rimarrò sempre uno strenuo e convinto difensore della libertà di espressione, compresa la satira (di cui sono regolare bersaglio da vent’anni), ma non quando trascende in offese assurde e gratuite o addirittura in auspici di morte ad un uomo", aggiunge.



"E lo ripeto, così si sta davvero passando il limite e questi vignettisti stanno trasformandosi in seminatori d’odio, come quegli haters che purtroppo inquinano media e social", conclude.