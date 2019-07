Grimoldi: "Con l'autonomia più soldi ai sindaci"

"Grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini di buon senso e di buona volontà che sono presenti qui stamattina alla nostra Accademia di Formazione Politica, grazie a tutte queste persone che hanno scelto di dedicare il loro tempo e le loro energie per fare gli amministratori comunali nei propri territori, consapevoli delle difficoltà quotidiane cui andranno incontro per la cronica mancanza di fonti e per le mille pastoie burocratiche che ingolfano il loro lavoro".



"Grazie a ognuno di voi, con la promessa, che stiamo iniziando ad attuare, di rendere più facile il lavoro facendo avere più risorse ai nostri enti locali, attraverso l’attuazione dell’autonomia differenziata che fa parte del contratto di Governo, eliminando la burocrazia e aumentando la sicurezza nei nostri territori".



"E un sentito grazie anche a chi nei propri enti locali fa opposizione, cercando di pungolare chi amministra anche se con un diverso colore politico". Lo ha dichiarato l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Salvini in Lombarda, nel suo intervento nel corso dell’Accademia di Formazione degli amministratori locali della Lega all’Hotel Holiday Inn di Assago.