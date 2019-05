Ripresa, si intravedono segnali positivi

"Abbiamo avuto un periodo problematico. Adesso abbiamo la sensazione che le cose non siano cambiate radicalmente, ma qualche segnale positivo c'è". Lo ha detto il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, rispondendo a una domanda sui principali indicatori economici. "Non cantiamo vittoria, ma speriamo si continui in questa direzione", ha aggiunto Blangiardo.