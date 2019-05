ASSOCIAZIONE COLONIA CRISTIANA SOS

Ci diamo appuntamento alle 11:30 al bar Il Duomo nel centro di Pietrasanta e puntualmente inizia la nostra intervista. Si presenta Emanuela Battella, un giovane e volontario di ventisei anni che da due anni aiuta gli italiani sulla soglia della povertà insieme a Dina Lazzerini. Ci sediamo sugli scalini della chiesa e registro la conversazione prima di procedere con l'articolo. COME È QUANDO TI SEI AVVICINATO ALL'ASSOCIAZIONE, EMANUELE? " Abbiamo fondato questa associazione da circa due anni che aiuta le persone in difficoltà. Si chiama Colonia Cristiana perché crede nei valori cristiani di aiutare il prossimo, di dare solidarietà alle persone bisognose. Prima avevamo un'associazione animalista, poi abbiamo avuto dei volontari che purtroppo hanno perso il lavoro e abbiamo deciso di fare qualcosa; non si potevano più chiudere gli occhi. QUALI STATI I MOTIVI CHE TI HANNO SPINTO AD AIUTARE LE PERSONE BISOGNOSE? " Dovrebbe essere una cosa che tutti dovremmo fare perché è una cosa onorevole e ammirevole. Una sera lessi sul giornale un articolo di Marco Paci, che è un signore che dormiva in pineta a Viareggio con problemi di cuore e in condizioni tragiche. D' istinto lo andai ad aiutare perché me lo sentivo e feci una battaglia per lui. Lo portai via in ambulanza perché si sentì male, rischiava la vita,aveva la febbre a 40 e aveva una costola rotta perché durante la notte era caduto. Vidi quella scena e dissi che bisognava fare qualcosa dato che non si poteva più andare avanti così. CHI SONO LE PERSONE CHE MAGGIORMENTE HANNO BISOGNO DI AIUTO? Operai che hanno perso il lavoro, anziani che vivono con 400 € al mese e che sono soli. Ieri, ad esempio, siamo andati ad Empoli ad aiutare un ragazzo di 26 anni senza lavoro e che si è ritrovato a dormire in strada. QUINDI NON VI OCCUPATE SOLO DI TERRITORIO A LIVELLO DI VERSILIA MA DI TUTTA LA TOSCANA. Si, tutta la Toscana ma principalmente in Versilia. Dove occorre aiutare noi ci siamo. QUANTE FAMIGLIE HAI AIUTATO SIN' ORA? Più di 100 famiglie e ho trovato loro casa e lavoro. Forse siamo a più di 150. CI SONO MOLTI ANZIANI CHE DOPO UNA VITA DI SACRIFICI NON POSSONO CURARSI, NON ARRIVANO A FINE MESE, NON POSSONO PERMETTERSI DI ANDARE DAL DENTISTA PERCHÉ CON LA PENSIONE MINIMA NON SANNO COME CAMPARE. No, non possono comprare la carne. Una signora mi raccontava di essersi messa a piangere quando ha visto la spesa. Non può permettersi di acquistare un litro di latte e la sera cena con caffe e latte. Ha ammesso di aver rubato per fame. CHE EFFETTO FA VEDERE GLI ANZIANI ROVISTARE IL CIBO NELL'IMMONDIZIA A FINE MERCATO PROPRIO PERCHÉ NON HANNO SOLDI? Mi prende la disperazione e l' angoscia vederli morire di fame. SE DOVESSI INDICARMI IL CASO CHE PIÙ TI HA COLPITO, QUALE INDICHERESTI? Quello di una signora di 77 anni che è stata sfrattata a Viareggio. Viveva nella strada ma ora le abbiamo trovato una sistemazione e una sua coetanea la ospita in casa sua e vanno avanti insieme. E IL RUOLO DELLA.POLITICA LOCALE? COSA DICE, INTERVIENE O NO? Sta cercando di aiutare ma non ce la fa perché da la priorità all' accoglienza dei migranti. LE AMMINISTRAZIONI LOCALI NON SINRENDONO CONTO CHE SUL TERRITORIO CI SONO TANTI ITALIANI SULLA SOGLIA DELLA POVERTÀ? DOVREBBERO INVESTIRE TEMPO E DENARO PER GLI ITALIANI IN CONDIZIONI PRECARIE, NON DARE PRIORITÀ ALL'ACCOGLIENZA. Occorrerebbe coinvolgere piu associazioni con maggiori fondi e fare si un' accoglienza, ma rivolta agli italiani. SI PARLA DI RAZZISMO IN ITALIA Non è razzismo, ma disperazione. Lo dico e non mi vergogno: spesso ci priviamo noi del cibo per darlo a chi ne ha davvero bisogno.