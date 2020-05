Il papa prega per la fame nel mondo

"Quante pandemie nel mondo: adesso ci svegliamo un po' ma ci sono tante pandemie che fanno morire la gente e noi guardiamo dall'altra parte". Lo denuncia il Papa celebrando la messa a Santa Marta. Bergoglio cita dati dei primi "quattro mesi" di quest'anno: "Una statistica ufficiale parla di un'altra pandemia: tre milioni e 700 mila persone sono morte di fame. C'è la pandemia della fame".



Il Pontefice ammonisce: "La preghiera di oggi ci deve fare pensare alle altre pandemie: la fame, le guerre. Oggi è importare essere insieme. Siamo stati invitati a pregare ognuno secondo la propria tradizione. Che Dio fermi questa pandemia come le altre pandemie: la fame, la guerra, i bambini senza educazione. Che Dio benedica e abbia pietà di tutti noi".



Ricordando la giornata di preghiera, digiuno e carità indetta per oggi dall'Alto Comitato per la Fratellanza Umana, il Pontefice osserva: "La pandemia è venuta senza che la aspettassimo ma ora c'è e tanta gente che muore da sola, senza potere fare nulla. Può venire il pensiero che non ci tocca, 'Ma mi sono salvato..', ma pensa alle conseguenze economiche, sull'educazione, a quello che avverrà dopo. Forse ci sarà qualcuno che dice che è relativismo religioso. Ognuno prega come sa. Non stiamo pregando l'uno contro l'altro: ognuno prega secondo le proprie credenze chiedendo a Dio che ci perdoni, che fermi questa pandemia. Oggi, giorno di fratellanza, guardando l'unico Padre. A novembre non sapevamo cosa fosse una pandemia, è venuta come un diluvio".