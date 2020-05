Coronavirus, Cile: 2.660 nuovi casi, record giornaliero di contagi

Il Cile ha registrato 2.660 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il bilancio giornaliero più alto nel Paese dall'inizio dell'epidemia. In totale, almeno 34.381 persone sono state infettate in Cile dal Covid-19 e 346 sono morte. Il governo ha annunciato ieri che metterà in lockdown Santiago per una settimana, per contenere la diffusione del coronavirus.