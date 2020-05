Nuovo decreto Conte: per il rilancio del Paese

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. "Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale", recita una nota del Governo.



In breve, confermati quindi i bonus da 800 euro per le partite iva e i collaboratori. Si sale fino a 1.000 per chi dimostra di avere avuto perdite fatturato fino al 33% a marzo e ad aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il bonus di 600 euro viene esteso a colf e badanti. Il reddito di emergenza sarà concesso a chi ha un reddito Isee inferiore a 15 mila euro. Non si potrà sommare a eventuali altri bonus. Dovrebbe essere previsto per due mesi, andando dai 400 euro per i singoli agli 800 euro per le famiglie.



Con le scuole chiuse fino a settembre, il Governo ha deciso di raddoppiare il bonus baby sitter: dai 600 euro del Cura Italia ai 1.200 euro del Decreto Rilancio. Questo bonus si potrà usare anche per pagare i centri estivi e i servizi per l’infanzia. Per quel che riguarda i centri estivi, è previsto anche un fondo da 150 milioni di euro da dare ai Comuni.



Fino a fine emergenza sarà possibile anche chiedere lo smartworking per i dipendenti di aziende private con figli fino a 14 anni. A condizione che non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore. Per i settori legati a cultura e turismo il Decreto Rilancio stanzia 2,5 miliardi di euro. Gli alberghi potranno non versare la rata Imu di giugno, a patto che i possessori delle strutture siano anche i gestori. La norma è estesa agli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e lacustri. Presenti, nel Decreto Rilancio, anche gli incentivi alla rottamazione.