Silvia Romano, l'amica: "Le è successo l'inimmaginabile"

"Qualunque sarà il percorso interiore di Silvia, la ritroveremo". Sono le parole di Francesca, l'amica di Silvia Romano con lei in Kenya in quell'autunno del 2018, riportate in un colloquio con il Corriere della Sera. Francesca era tornata in Italia poco prima del sequestro di Silvia.



"Basta, adesso. Basta odio, facciano silenzio", dice. "Abbiamo studiato tanto per occuparci di infanzia e cooperazione internazionale, siamo ragazzi e ragazze responsabili, in Africa volevamo costruirci un pezzo di esperienza per un futuro anche lavorativo. A Silvia è successo l'inimmaginabile, per un anno e mezzo. Vedere adesso che finalmente è tornata questo clima intorno a lei riempie di rabbia e amarezza, io spero che venga denunciato chi insulta e si permette di giudicare".



Secondo Francesca, chi la insulta, ha in testa "uno schema semplificato e binario dove bianco è bene, nero è male, e grigio non interessa. Volevate scendesse dall'aereo come ve la eravate immaginata voi, emaciata, piangente, fiaccata nel corpo dall'aguzzino e nell'anima dal senso di colpa perché come Icaro aveva preteso troppo dalle sue possibilità?", si chiede. "Lei è tornata. Io sono felice. Sono contenta che sia arrivata sorridendo. Cara Silvia, il verde mi piace da matti, sii quello che sceglierai di essere".