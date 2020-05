Lombardia, scivolone Pd. Leghista sbugiarda i dem

“La polemica sull’anticipo Pac in Lombardia sollevata dal Pd è stucchevole e lascia trasparire una pericolosa mancanza di conoscenza della tematica. L’anticipo Pac può essere pagato solamente dopo la presentazione delle domande. E il termine per la presentazione delle domande è stato fatto slittare al 15 giugno dal governo, in considerazione delle problematiche logistiche derivanti dal coronavirus. Come può la Regione liquidare gli anticipi della Pac se non sono ancora scaduti i termini per presentare le domande?”. Lo ha detto il consigliere regionale lombardo della Lega Federico Lena rispondendo alla polemica sull’anticipo Pac sollevata da Matteo Piloni del Pd.



“La Regione Lombardia pagherà a luglio, una volta conclusa la verifica delle pratiche nel rispetto delle scadenze indicate dal governo. Ricordo a Piloni che grazie al lavoro dell’assessore Rolfi, la Lombardia è stata la prima regione italiana e reintrodurre l’anticipo Pac nel 2019”, conclude Lena.