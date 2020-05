L'ultima sceneggiata dem: vogliono commissariare la Sanità lombarda

“Milano2030 chiede al governo di commissariare la sanità lombarda, magari mettendoci quel Domenico Arcuri che ora insulta le farmacie e non è in grado di recuperare nemmeno i reagenti per i tamponi. Evidentemente quelli di Milano2030 non hanno ancora smaltito gli aperitivi con Sala e Gori e le continue sconfitte alle Regionali in Lombardia. Cin cin!”. Così Roberto Anelli, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Lombardia, in risposta alla richiesta di Milano2030 di commissariare la Sanità lombarda.