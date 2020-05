Bellanova piange come la Madonna

"Ci fa piacere che la Bellanova sia così sensibile da piangere per la regolarizzazione dei clandestini. Peccato che nessuno nel Governo abbia versato analoghe lacrime quando a Bergamo e a Brescia morivano centinaia di persone ogni giorno perché loro non avevano fatto nulla per evitare il diffondersi della pandemia". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.