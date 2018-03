Anziana trovata morta legata in casa, nelle Marche: forse un furto finito male

Una donna di 79 anni è stata trovata morta dal figlio che abita con lei, tornato a casa domenica sera tardi, nelle Marche in località Alteta di Montegiorgio, in provincia di Fermo. Maria Biancucci, 79 anni, era sul letto con mani e piedi legati, la casa era in disordine. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Secondo il capitano Gianluca Giglio, comandante dei carabinieri di Montegiorgio che conducono le indagini, potrebbe trattarsi di un furto o una rapina finiti male.



Probabilmente i malviventi non pensavano di trovare qualcuno in casa e di fronte alla reazione dell'anziana, l'hanno legata. Potrebbe avere avuto un malore, anche se non si conoscono ancora le cause del decesso: la salma di Maria Biancucci è stata trasferita all'ospedale di Fermo per l'autopsia.



Tornando a casa il figlio Marcello Balestrini, di 57 anni, titolare di una'azienda artigianale si è accorto che una finestra al piano terra era stata forzata, poi ha notato le stanze a soqquadro. Quando ha rinvenuto il corpo della madre, ha chiamato i soccorsi, sul luogo sono arrivati i mezzi del 118 e i carabinieri. Per l'anziana non c'era più nulla da fare. Oltre alle investigazioni scientifiche, è stato eseguito l'inventario da parte dei due figli della donna per accertare se ci sia stato un furto e il valore di quanto eventualmente rubato. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Fermo.