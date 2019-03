Omicidio di una giovane italiana: arrestati due senegalesi

Solo uno dei due giovani senegalesi arrestati in Inghilterra per la morte di Lala Kamara, 26enne residente a Calcinato (Brescia) uccisa a Manchester sabato sera, comparirà davanti ai giudici inglesi per omicidio. Alla sbarra c'è Mustapha Dia, 22 anni ad agosto.



Intanto il padre della giovane sostiene come "Lala è stata uccisa per soldi". Uno dei due fermati è parente di una coinquilina di Lala.