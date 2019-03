La Lombardia si schiera a tutela delle acque

Parere positivo ieri dalla Commissione Regionale Ambiente, al Regolamento che disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane. “Si tratta di uno strumento importante che si pone il fondamentale obiettivo della bonifica delle acque della nostra Regione. Così interviene il Consigliere Riccardo Pase, presidente della commissione Ambiente di Regione Lombardia a margine della seduta di ieri.



“Molti dei fiumi Lombardi, - spiega Pase - come ad esempio il Seveso che detiene il triste primato di essere uno dei fiumi più inquinati d’Europa, potranno finalmente intraprendere un reale percorso di bonifica cosi da raggiungere gli obiettivi imposti dal Piano di Tutela delle Acque approvato nel 2016. Il nuovo regolamento, infatti, interviene sui gestori del Servizio Idrico Integrato, che saranno obbligati a superare i sistemi di sfioro che portano i fanghi, in caso di eventi calamitosi, nelle acque dei fiumi".



"Verrà quindi previsto sia il collettamento di tutti gli scarichi a sistema fognario che oggi, purtroppo, finiscono nelle acque dei fiumi o dei torrenti, sia gli sfioratori con sistemi di laminazione. Il nuovo regolamento, infine, consentirà di riallineare la normativa regionale con la normativa nazionale di settore, e permetterà di intervenire in modo più incisivo sulla eliminazione dei fattori nocivi che determinano la qualità delle acque. Ora – conclude Pase - sarà compito degli Ato programmare tutti gli interventi necessari al fine di portare a compimento questo grande obiettivo”.