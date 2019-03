L’egiziano Sayed Fayek Shebl Ahmed residente a Fenegro’ (CO) con la famiglia, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione per associazione finalizzata al terrorismo internazionale. Le indagini avevano accertato, che l’egiziano aveva convinto il figlio Saged, di 23 anni, a recarsi a combattere in Siria nel 2015 per la “guerra santa”, il quale risulta difatti irreperibile e combattente dello stato islamico. Sayed Fayek Shebl Ahmed aveva inoltrato per l’acquisizione della cittadinanza italiana….Un “nuovo” prezioso italiano perso…..peccato..per i sinistri naturalmente!!!! Tommaso Madia - Milano