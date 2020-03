Virus letale, il Veneto pronto a fare 15mila tamponi

"Faremo la diagnosi a tutte le persone che hanno avuto molti contatti umani con potenziali infetti. Cioè, oltre a quelle che lamentano una sintomatologia compatibile con l'infezione, anche al personale ospedaliero, alle forze di polizia e ai lavoratori più esposti. Si chiama sorveglianza attiva massiva. L'obiettivo è scovare gli asintomatici perché sono una straordinaria fonte di malattia".



Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, Andrea Crisanti, docente di virologia e microbiologia all'Imperial College di Londra e direttore dell'Unità complessa diagnostica di microbiologia della Asl di Padova, ma soprattutto coordinatore dell'indagine epidemiologica su Vo', che con il governatore Luca Zaia ha messo a punto una offensiva contro l'epidemia.



I test saranno finanziati anche "con un importante finanziamento di un grande industriale veneto, non posso dire il nome, che ci permette di raddoppiare i tamponi fin dalla prossima settimana. E attrezzeremo laboratori in tutte le province del Veneto". Saranno fatti, sottolinea il medico, "quindicimila" tamponi "al giorno, contro i duemila attuali".