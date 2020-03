La carognata: centinaia di guanti e mascherine spedite in Svizzera. Mentre l'Italia muore!

Spedizioni di prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi di protezione individuale (DPI), per i quali il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il divieto di esportazione fuori dal territorio nazionale, sono stati sequestrati a Chiasso dall'Agenzia delle Dogane e dai militari della Guardia di finanza.



Funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e militari della Gdf - si spiega in una nota - hanno sottoposto a controllo documentale e fisico delle partite di merce dichiarate in esportazione verso la Svizzera. In particolare, la prima operazione di fermo risale allo scorso 5 marzo e ha permesso di bloccare 800mila guanti monouso in vinile; la seconda operazione è del 10 marzo 2020 e ha consentito di sequestrare un'ulteriore spedizione di 40mila guanti monouso in lattice e di 120 mascherine con valvola, di classe FFP 2. La merce, prelevata dai depositi doganali, verrà consegnata dalla Protezione Civile alle strutture sanitarie della Lombardia.