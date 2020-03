Perché immigrazione fa rima con privatizzazione (soprattutto sanitaria)

L’intuitività dei vantaggi che l’apparato capitalista-progressista-globalista riceve dall'immigrazione (sfruttamento del sottocosto, disarcionamento delle conquiste sindacali, apparente rivendicazione dei diritti d’uguaglianza e dell’antirazzismo), artificioso fenomeno che non a caso si sbatte così alacremente a incentivare, non deve farci perdere di vista altri fondamentali snodi eziologici che sono dietro al mantra dell’accoglienza forzata e in generale al progetto di sostituzione dei popoli europei.

Uno dei maggiori disagi che un cittadino subisce dovendo affrontare un percorso di cure è l’attesa; attesa che, soprattutto in determinati segmenti sanitari (pronto soccorso, oncolologia, terapia intensiva ecc), può arrivare a fare la differenza fra la vita e la morte.



Ebbene, è anzitutto lì che le strade dei ricchi si dividono da quelle dei poveri. Perché, pur senza case a Montecarlo, nessuno se la rischierebbe ad aspettare, soprattutto in fase diagnostica; e così, anche il cittadino medio, a costo di indebitarsi, preferisce pagarsi analisi, tac e quant’altro, lasciando in fila presso le strutture pubbliche frotte di immigrati e qualche poveraccio rimasto a fronteggiarne un assedio che spesso trascende in aggressioni al personale sanitario (riportate poi dalla stampa politicamente corretta come generica “inciviltà tipicamente italiana”).



Ora, non serve un pallottoliere per capire che, col drammatico calo demografico in atto, le file negli ospedali non esisterebbero senza gli immigrati; e che senza quelle file nessuno sarebbe costretto, con quello che paghiamo di tasse, a ricorrere ad una sanità privata che vampirizza proprio quella vituperata “classe media” obbligata a ricorrervi per potersi curare con tempistiche degne d’un paese civile.

Ovviamente lo stesso vale per l’accesso alle case popolari, alla mobilità pubblica, alle mense, insomma a tutto ciò che il ceto medio è costretto ad evitare perché diventato inavvicinabile, ma che è altresì forzato a mantenere con le proprie tasse senza nemmeno poterne beneficiare.



Va aggiunto che, beffa nella beffa, quelle risorse finanziare che dovrebbero essere destinate alla sanità pubblica, sono in realtà drenate verso il mega “accoglienzificio” di cui certo non usufruiscono i bisognosi italiani (come riporta Il Giornale del 5 3 20 in un dettagliato articolo relativo all'inadeguatezza delle strutture da dispiegare per emergenze nazionali come il coronavirus). E poi tocca pure sentirsi dire “ok boomer” da qualche pischello leccaculo di questo indegno sistema, che non ha ancora la più pallida idea di quale orrendo futuro i suoi burattinai progressisti gli stiano apparecchiando mentre lo lasciano ingozzare di apericena a 2 euro.