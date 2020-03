Double bass of death, uscito il secondo album Rimes vs Cages per Saifam Group

The Saifam Group è orgogliosa di annunciare la pubblicazione dell’album “RIMES vs CAGES” di Double Bass Of Death. Double Bass Of Death, formato da Viktor (voce/contrabbasso) e Numa Echos (voce/dj), e’ il risultato di numerosi percorsi artistico-musicali, un progetto musicale con influenze Heavy Metal, Metal Core ed Industrial il cui contenuto autorale permettera’ costantemente la creazione di materiale audio-visivo. Il precedente album “Faq The System” (Atlantis/The Saifam Group) ha riscosso particolare interesse e, grazie al materiale audiovisivo, ottenuto più di 300.000 visualizzazioni sul canale “youtube” mentre il video del singolo “Art” estratto dall’album è stato nominato “Best Video 2018” nella sezione “underground” su www.olzemusic.com. Numa Echos, poliartista, si muove fra poesia, musica, fotografia d’arte e pittura. Inizia a scrivere poesia all’etaÌ di 3 – 4 anni, collabora alla realizzazione di antologie, realizza libri e spettacoli poetico-musicali. Essendo attiva anche in qualitaÌ di fotografa d’arte, sono state prescelti i suoi scatti per diverse opere letterarie. Ha coltivato studi musicali e ha partecipato a numerosi festival rock indipendenti e programmi radiofonici. E’ attiva in modalitaÌ live come art director, cantante e strumentista (tastiere, sintetizzatori) con “live shows” propri, “opening act shows” per altri artisti e dj-set folli ed onirici. Viktor, poliartista, sotto diversi pseudonimi o con il nome vero eÌ autore di 13 libri (di cui 4 tradotti in diverse lingue), compositore e produttore di 15 cd di “Poesia in Musica”, sceneggiatore e compositore di 7 lungometraggi indipendenti (di cui 3 considerati “Film di Interesse Culturale Nazionale” dal Ministero dei Beni Culturali) e fondatore di diversi gruppi musicali (Les Fleurs du Mal, M.A.B., Beer Killer, ecc.) con partecipazione a numerosi spettacoli sia in Italia sia all’estero, rappresentando anche il punk-hardcore italiano in festival stranieri. Il secondo album ufficiale “RiIMES vs CAGES” e’ stato pubblicato il 17 Gennaio 2020 (The Saifam Group) e disponibile su tutti i portali digitali. Il video del primo singolo “Empty”, rivisitazione “metal” del brano estratto dall’album “Shady World” di Numa Echos (Valery Records, 2016) e’ visionabile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=difg1_BIgBY&feature=emb_logo Ulteriori informazioni sulla band e contatti sono disponibili qui: www.facebook.com/doublebassofdeath www.youtube.com/doublebassofdeath www.instagram.com/doublebassofdeath2017 www.twitter.com/doublebassdeath