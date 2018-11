Salvadoregno uccide clochard a colpi bici: "Ero ubriaco"

"Avevo bevuto per tutto il giorno tequila". Così ha provato a giustificarsi, prima di scoppiare a piangere davanti agli investigatori, il 22enne salvadoregno Hernandez Aguilar arrestato martedì dalla polizia per aver ucciso, colpendolo al volto con una bicicletta cinque o sei volte, un altro senza fissa dimora, il tunisino Tarek El Hosni, 41 anni, che bivaccava con lui e altri in zona Arco della Pace, a Milano.



Il pm di turno Luigi Furno, che nelle prossime ore interrogherà il ragazzo, ha già chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. Tra i due, stando a quanto ricostruito al momento, è nata un lite per futili motivi, alla presenza anche di altri due senzatetto (anche loro ubriachi e rimasti immobili durante l'aggressione), e a un certo punto il salvadoregno ha preso a calci il tunisino che è finito a terra.



E poi, stando alle indagini, l'ha colpito almeno cinque volte al volto scagliandogli contro la sua bicicletta, che aveva anche un grosso lucchetto attaccato al telaio.