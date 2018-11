“Con Te Mamma”, progetto regionale che accompagna neomamme e neopapà

L’Associazione “Il Melograno” organizza giovedì 22 novembre a Viterbo, dalle ore 17.30 alle 19, il seminario “Nuovi padri o vecchi padri, o semplicemente padri?, con relatore lo psicologo e psicoterapeuta Gianluca Lisco. Verrà illustrato il come e il perché la paternità sia da considerarsi oggi un processo in continuo divenire che attraversa diverse fasi e, parallelamente al figlio o alla figlia, matura una crescita e una trasformazione importante anche per i padri. Questi ultimi sono chiamati ad accompagnare la graduale autonomizzazione ed indipendenza dei figli e, con le madri, ad amarli ed educarli paritariamente in coppia.





“Così come non esiste il genitore perfetto - afferma il dott. Lisco - non è possibile inseguire il padre perfetto ma è più utile osservare come le esperienze di figlio condizionano i comportamenti del padre di oggi e come la paternità possa diventare un'occasione unica di crescita personale e trasformazione”.





L’Associazione che propone l’iniziativa, che è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali come ente di “evidente funzione sociale” (leggi n. 438/1998 e 476/1987), rappresenta da anni un vero e proprio punto di riferimento nel settore e, soprattutto, per le donne che desiderano vivere la loro maternità e il parto con serenità e senza paure, ricevendo da operatori specializzati tutte le informazioni e gli strumenti utili per trovare sicurezza e fiducia nelle proprie capacità.





Fra i progetti recentemente gestiti da “Il Melograno” c’è Con te mamma, finanziato dall’Assessorato politiche sociali, sport e sicurezza della Regione Lazio e pensato come un accompagnamento "leggero" per le madri al rientro a casa dopo il parto. Il ritorno dopo l'ospedale con il proprio piccolo appena nato da parte di una donna, infatti, oltre a grandi emozioni e gioia, può anche suscitare alcune imprevedibili insidie e difficoltà personali, relazionali e gestionali (non ultima la c.d. depressione post partum). Tramite una serie di “visite domiciliari” (home visiting) da parte di operatrici dell'Associazione, formate ad hoc per offrire ascolto, condivisione e aiuto nel periodo più delicato e difficile per i neo-genitori, viene offerto alle neo-mamme un sostegno che le accompagna e le aiuta con la professionalità specifica di psicologhe, ostetriche ed educatrici.





Per avere un’idea del progetto, completamente gratuito e destinato a residenti nelle province di Rieti, Viterbo e Roma (escluso quindi il Comune di Roma Capitale), è disponibile un breve video promozionale della durata di un minuto e mezzo che può essere visionato qui: www.youtube.com/watch?v=jYtd6XWYzlg.





Il prossimo appuntamento per il seminario sulla paternità a Viterbo è presso la sala conferenze della Biblioteca Consorziale di viale Trento 24, alle ore 17.30 (per ulteriori info: www.melogranoroma.org - info@melogranoroma.org).