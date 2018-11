Aggressione tra latinos a Milano, 4 arresti

Quattro sudamericani sono stati arrestati, a Milano, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Milano su richiesta della Procura locale. Sono ritenuti responsabili di tentato omicidio e rissa aggravata per un fatto avvenuto la notte del 3 giugno scorso, a Milano, nei pressi della discoteca 'El Besito'. Lo ha comunicato la Questura di Milano.



L'aggressione, secondo quanto riferito, avvenne ai danni di un minorenne di origini sudamericane, per motivi riconducibili "alle dinamiche di controllo del territorio tipiche delle bande di strada salvadoregne ed in particolare a quella denominata Ms13". Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile.



“Quattro centroamericani sono stati arrestati oggi perché ritenuti i responsabili del tentato omicidio, a scopo punitivo, di un giovane sudamericano alla discoteca El Besito. Ecco il risultato delle dissennate politiche della Sinistra milanese buonista e accogliente, che ha spalancato le porte a tutti senza alcun filtro e senza alcun controllo e senza soprattutto fare nulla per mettere un freno a queste baby gang. Adesso persino il Tribunale di Milano conferma quanto andavamo denunciando da anni, che bande di giovanissimi salvadoregni cercando di spartirsi la piazza facendo un uso efferato della violenza. La Sinistra si faccia un esame di coscienza!”. Così il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni.