Grimoldi: "Francia e Germania ci rimandano gli immigrati, noi invece..."

"Mentre Germania e Francia non perdono un istante nel rimandarci indietro tutti gli immigrati richiedenti asilo in Italia che fuggono nei loro territori noi non solo ci teniamo quelli degli altri Paesi, ma li ospitiamo anche se delinquono. Un caso eloquente arriva da Sesto San Giovanni, comunque amministrato dal 2017 dal centrodestra che ha riportato l’ordine e la legalità grazie al lavoro incessante dell’assessore alla Sicurezza". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della commissione Esteri della Camera.



"Qualche giorno fa la Polizia Municipale ha fermato uno spacciatore colto in flagranza di reato mentre smerciava le dosi e si è scoperto che si trattava di un iracheno richiedente asilo in Slovenia. Gli agenti si son rivolti al magistrato competente che però al posto di rispedirlo oltre il confine sloveno si è limitato a consegnatogli un semplice denuncia a piede libero. Risultato ci dobbiamo tenere lo spacciatore sul nostro territorio...".



"Eppure", conclude Grimoldi, "ci sarebbero leggi europee che impongono che il richiedente asilo in attesa dell’esame della sua domanda non possa allontanarsi dallo Stato dove viene ospitato".