Diesel, elettrico, ibrido. Se ne parla al Pirellone

Domani, venerdì 15 novembre, alle ore 10 presso la Sala Gonfalone del Pirellone (Milano via Fabio Filzi, n° 22), si terrà il convegno dal titolo “Diesel, elettrico, ibrido: tra blocchi e divieti quale futuro per l’auto pulita?”. “Come Gruppo Lega – spiega Andrea Monti (Lega), vice Presidente della Commissione Trasporti e organizzatore del convegno – abbiamo voluto fortemente questo momento di confronto per fare il punto su tematiche importantissime per il futuro della mobilità lombarda. Parteciperanno infatti tutti i principali decisori, sia a livello regionale che comunale, oltre ai più importanti stakeholders del settore e ai rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Sarà una grande occasione per fare chiarezza circa argomenti di stretta attualità, come il futuro del Diesel e l’effettivo impatto, anche economico, delle tecnologie ibride ed elettriche sulle tasche dei cittadini”.



All’evento parteciperanno:



Andrea Monti, Vice Presidente della Commissione Trasporti Regione Lombardia;

Geronimo La Russa, Presidente Automobile Club Milano;

Tony Cernicchiaro, Vice Direttore UNRAE;

Fabrizia Vigo, Resp. relazioni istituzionali ANFIA;

Camillo Piazza, Presidente Class Onlus;

Barbara Meggetto, Presidente Legambiente;

Marco Granelli, Assessore alla Mobilità del Comune di Milano;

Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente di Regione Lombardia;

Johann Wohlfarter, Direttore generale Alperia Gruop S.p.A;

Angelo Sticchi Damiani, Presidente Automobile Club Italia.

Ingresso libero