Ue, il commissario ungherese: "Non sarò l'uomo di Orban a Bruxelles"

"Come commissario, dal giorno in cui sarò eletto, agirò in modo completamente indipendente, non prenderò istruzioni da alcun governo o istituzione e non accetterò alcuna interferenza". Così l'ungherese Oliver Varhelyi, designato da Budapest come commissario all'allargamento della squadra von der Leyen, si è rivolto agli eurodeputati durante la sua audizione all'Eurocamera.



Alle obiezioni di diversi parlamentari che hanno sollevato la questione sia del rispetto dello Stato di diritto in Ungheria, sia della vicinanza del governo Orban a Turchia e Russia, Varhelyi ha risposto che "seguirò la politica dell'Unione europea e solo quella".