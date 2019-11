Ex Ilva, Saltamartini: "Di Maio fa il professorino"

"Di Maio la smetta di fare il professorino, che per altro non gli riesce neanche molto bene, e spieghi il modo in cui intende salvaguardare il lavoro di migliaia di operai con il relativo indotto e, soprattutto, dica come evitare la fine dell'industria siderurgica italiana". Lo dichiara in una nota Barbara Saltamartini, deputata della Lega e Presidente della Commissione attività produttive della Camera dei Deputati.



"Delle sue parole l'Italia, e Taranto in particolare, non hanno certo bisogno. Questo è un governo di cialtroni, nato solo per salvarsi la poltrona. A pagare il conto della loro incompetenza come sempre saranno famiglie ed imprese", conclude la parlamentare.