Isis, gli USA agli europei: "Riprendetevi i vostri terroristi"

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha invitato i membri della coalizione che combatte contro l'Isis a riportare in patria i jihadisti catturati e a finanziare i lavori per le infrastrutture da ricostruire in Iraq e Siria. "I membri della coalizione devono riprendere le migliaia di terroristi stranieri che sono in custodia e fare in modo che rispondano delle atrocità perpetrate", ha detto Pompeo nel suo discorso al vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi della coalizione globale contro lo Stato islamico.