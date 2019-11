Sinistra fuori di zucca? Raddoppia la tassa per ottenere la cittadinanza italiana

"Abbiamo trovato una cosa intelligente nella manovra economica. Non so se dirlo, magari non se ne sono accorti e la tolgono subito... Il governo della sinistra solidale, accogliente di Renzi, Boldrini, Fratoianni ha raddoppiato la tassa per ottenere la cittadinanza italiana. Attenzione, battimani al governo di sinistra. Ha portato da 300 a 600 euro la tassa per i maggiorenni. Quindi, bravi e ringrazio la sinistra che ha preso un buon spunto di leghismo". Lo ha detto giovedì Matteo Salvini in diretta Facebook.