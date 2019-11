Trump, gli USA non credono più al "Quarto potere"

Se l'impeachment al presidente degli Stati Uniti sembra aver spaccato il Paese, una cosa sembra unirlo: la difficoltà a distinguere le notizie vere da quelle false. Secondo un sondaggio Ap-Norc, sei americani su dieci confessano di trovare nell'informazione notizie contrastanti sullo stesso fatto e questo li porta a orientarsi con difficoltà nel processo a Donald Trump, che mercoledì ha vissuto la sua prima giornata di udienze pubbliche con diretta tv.



Solo il 31 per cento degli intervistati trova chiaro il racconto dei fatti, mentre nel restante 69 per cento il 22 si dice incerto e il 47 per cento non si fida pienamente dei media. Mentre gli elettori democratici tendono a fidarsi degli esperti, i repubblicani credono più a quello che sostiene Trump, ma in totale il 61 per cento degli intervistati dichiara di non considerare pienamente vere le notizie che riguardano il governo, quando queste arrivano direttamente dal presidente.



Il 54 per cento si informa attraverso i social almeno una volta al giorno, il 52 guardando i notiziari locali in tv. Sei americani su dieci cercano informazioni direttamente sui siti ufficiali del governo.