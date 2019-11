Erdogan: "Non rinunceremo ai missili russi"

"E' fuori questione l'abbandono da parte nostra degli S-400 per sostituirli con i Patriot''. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ai giornalisti durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti alla Turchia, riferendo del colloquio avuto alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump. ''Abbiamo detto che possiamo comprare i Patriot. Ma consideriamo che sia una interferenza nei nostri diritti sovrani la proposta di rinunciare completamente ai S-400 se acquistiamo i Patriot'', ha detto citato dall'agenzia Anadolu.



''Ho detto che io 'non voglio crearmi un nemico'. Voglio che sia l'America sia la Russia siano miei amici'', ha detto Erdogan, riconoscendo che sia lui, sia Trump hanno avuto un approccio ''costruttivo'' per ''superare le diversità di vedute''. Il presidente turco ha quindi affermato di non voler rovinare i ''rapporti strategici'' con Mosca. Washington contesta la decisione di Ankara di acquistare il sistema di difesa missilistica russa S-400, affermando che rappresenta una minaccia ai suoi F-35.