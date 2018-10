La difesa di Mimmo Lucano: "Vogliono distruggerci"

Per lui quello del Viminale non è un richiamo alla legalità, che del resto ha sempre dichiarato di voler infrangere; è una persecuzione. "Vogliono soltanto distruggerci. Nei nostri confronti è in atto ormai un vero e proprio tiro incrociato. I nostri legali, comunque, stanno già predisponendo un ricorso al Tar contro la decisione del Viminale".



Lo dice il sindaco di Riace, Domenico Lucano, in relazione alla circolare con cui il Ministero dell'Interno ha disposto il trasferimento dei migranti accolti nel Comune calabrese e chiesto la rendicontazione di tutte le spese sostenute.



Lucano sembra non voler considerare il fatto che, se si facesse finta di niente, lo Stato creerebbe un grosso precedente che istigherebbe all'illegalità tutti i buonisti dem, che a quel punto si sentirebbero autorizzati a violare le leggi. O a rispettarle solo quando fa comodo a loro. E allora ecco pronta la scusa della persecuzione.