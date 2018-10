I populisti sfondano anche nella Repubblica Ceca

Il principale partito della destra all'opposizione nella Repubblica Ceca, i Civici democratici, ha vinto le elezioni per il rinnovo di un terzo del Senato (27 su 81). Il Partito Democratico Civico (in ceco Občanská Demokratická Strana, ODS) di Petr Fiala, che aveva 11 candidati in lizza, ha ottenuto dieci seggi nella Camera Alta del Parlamento e dispone di 16 senatori in tutto.



Il movimento Ano del premier Andrej Babis ed il suo partner di governo, i Democratici sociali (Cssd), hanno ottenuto solo un seggio ciascuno e in Senato occuperanno insieme 20 seggi degli 81. Per la prima volta dal 1996 in Senato non saranno rappresentati i comunisti (Kscm). L'affluenza alle urne nel secondo turno tenutosi ieri e oggi è stata del 16,5%.