L'Unione Europea dice si alla pizza agli insetti

Dopo i prodotti ortofrutticoli provenienti dal Nordafrica senza dazi,dopo l'olio tunisino senza dazi vogliono imporci come cibo gli insetti,incentivando gli allevamenti,per restare informati seguite l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca che vi spieghera' passo passo cosa sta facendo l'Unione Europea,purtroppo la Lega in Europa puo' fare poco in questo momento perche' ha solo sei eurodeputati,alle prossime elezioni europee votate bene e sopratutto votate contro gli insetti sulle nostre tavole,noi mangiamo spaghetti e la nostra pizza tradizionale.