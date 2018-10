Salvini: "In Trentino-Alto Adige la sinistra andrà fuori dopo decenni"

In provincia di Trento e di Bolzano, dove si voterà il 21 ottobre, "per la prima volta dopo decenni la sinistra andrà a casa". Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, durante il suo intervento in video all'inaugurazione della quarta edizione della scuola politica del suo partito in collegamento dal Trentino.



"In questa terra di autonomia hanno esportato o deportato Maria Elena Boschi", ha aggiunto riferendosi al collegio elettorale nel quale si è candidata alle politiche l'esponente del Pd, e", ha continuato Salvini, "non hanno capito cosa 'ci azzeccasse'. Chi semina male raccoglie peggio".