In Senato Lucia Borgonzoni le suona ai grillini: "parliamo di Bibbiamo". Seduta sospesa

Movimento Cinque Stelle e Partito democratico alleati nel segno di Conte? Ci ha pensato la determinata Lucia Borgonzoni a rinfrescare la memoria ai pentastellati allorché, durante la discussione in Senato, si è tolta la giacca mostrando una maglietta bianca con la scritta: "parliamo di Bibbiano". Applausi dai banchi della Lega e seduta sospesa per l'ira della neo maggioranza giallo...rossa ...per la vergogna! Chissà in quanti, tra i grillini, si saranno sentiti male nel ripensare alle parole del leader politico del loro movimento, Luigi Di Maio, che imitando Matteo Salvini andava in giro a dire "mai col Pd, il partito di Bibbiano".



Ad attendere nelle prossime settimane la determinata e sempre più stimata Lucia Borgonzoni una sfida epica: liberare la rossissima Emilia Romagna da decenni di malgoverno pidiota. Un'impresa alla portata delle sue capacità e della genuinità delle sue battaglie, peraltro in un momento il cui la Lega in regione si è attestata come primo partito alle recenti europee superando la soglia del 33%.



E sostenendo la candidatura della Lucia leghista, Matteo Salvini ha usato parole forti dal palco di Piacenza: "Finalmente in Emilia possiamo vincere alle prossime elezioni regionali: una terra stupenda che da quando esistono le Regioni è stata malgovernata dalla sinistra nonostante scandali, corruzione e tangenti“.