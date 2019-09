Finge malore della moglie, ferma passante, la sequestra e stupra per ore

Finge un malore della moglie, ferma una passante in auto e poi la sequestra e violenta. Non è la trama di un film horror, ma il fatto è realmente accaduto a Vittoria nel Ragusano. Nella trappola è caduta una sensibile e giovane donna che in piena notte tornava a casa, dopo aver festeggiato il compleanno con amici.



Sergio Palumbo, così si chiama l'orco, l’ha minacciata con una grossa pietra, l’ha sequestrata e violentata per lunghe ed interminabili ore. L'uomo nel 2018 era stato condannato per lo stesso reato, ma, accade solo in Italia e nella giungla, era ancora a piede libero e pronto a colpire.



Eppure quando Matteo Salvini parla di castrazione chimica c'è chi ha il coraggio di storcere il naso! La castrazione chimica si rende sempre più necessaria per evitare che chi si macchia di certi reati possa farlo ancora, questa gente va resa innocua per sempre! La tutela della donna è prioritaria rispetto all'ipotesi di dare una nuova opportunità a chi non la merita!