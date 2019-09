Salvini contro Catalfo: "Sparava a zero sul Jobs Act, e ora..."

Un video per 'presentare' ai suoi sostenitori la neoministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Così Matteo Salvini, che su Facebook pubblica una clip della pentastellata che - nel corso di un comizio - criticava con toni durissimi le politiche del lavoro del governo Renzi.



"Vi presento - scrive Salvini nella didascalia che accompagna il video - il nuovo ministro del Lavoro: sparava a zero sul Jobs Act di Renzi, oggi ci fa il governo assieme. Che dignità... Non sono d'accordo su nulla, uniti solo dal terrore di confrontarsi con il giudizio degli elettori: ma dove vanno questi???", si chiede.