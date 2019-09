Adesso è ufficiale: accoppato bin Laden junior

Gli Stati Uniti hanno infine confermato la morte del figlio di Osama bin Laden, Hamza, ucciso in un'operazione anti terrorismo tra Afghanistan e Pakistan. Soprannominato "il principe coronato della jihad", era considerato da Washington "un leader emergente" di al-Qaeda, e non si è mai saputo con chiarezza dove si trovasse: in Pakistan, in Afghanistan, in Siria o agli arresti in Iran.



Circa 30 anni di età, ha minacciato attentati terroristici contro gli Stati Uniti per vendicare l'uccisione del padre, avvenuta nel 2011 in Pakistan. Gli Usa ritengono che potesse assumere le redini del genitore soprattutto dopo il duro colpo inflitto all'Isis in Siria. In un messaggio del 2015 il giovane bin Laden aveva esortato i terroristi in Siria ad unirsi alla lotta per "liberare la Palestina" e nel 2016 aveva invitato a rovesciare la leadership del suo paese natio, l'Arabia Saudita.



A Osama bin Laden sono sopravvissute tre mogli e i loro figli, ai quali è stato consentito tornare in Arabia Saudita. Uno dei suoi fratellastri aveva detto al Guardian lo scorso anno che Hamza poteva trovarsi in Afghanistan e che aveva sposato la figlia di Mohammed Atta, il capo dei dirottatori nella strage delle Torri Gemelle.



Riad ha annunciato di avergli tolto la cittadinanza dopo che a marzo il Dipartimento di Stato americano aveva messo una taglia da un milione di dollari per informazioni che portassero alla sua identificazione o alla sua localizzazione. La notizia della sua morte era stata rivelata il 31 luglio dalla Nbc, che citava tre funzionari dell'intelligence. Adesso è ufficiale, fonte CIA.