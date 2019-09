Morte bin Laden junior, gli analisti: "Perché al-Qaeda tace?"

Di fronte alla conferma arrivata dallo stesso Donald Trump dell'uccisione, avvenuta alla fine di luglio, di Hamza bin Laden alcuni esperti conoscitori di al-Qaeda si stupiscono del fatto che in tutte queste settimane non sia arrivato un messaggio da parte dell'organizzazione terroristica per esaltare la figura del figlio dello sceicco del terrore.



"Se Hamza bin Laden è morto da mesi, uno si sarebbe aspettato una sorta di elogio funebre da parte di al Qaeda, il fatto che non vi sia stato è molto insolito, considerato il suo ruolo all'interno del gruppo", ha dichiarato l'esperto di terrorismo della Cnn, Paul Cruickshank, citando il parere di alcuni colleghi.